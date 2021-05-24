Fenerbahçe’de sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı yer alıyor. Başkan Ali Koç, gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya emanet etmek için kararını verdi.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu. Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer’in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladı. Ancak Labaddia Türkiye'de çalışmak istemediğini belirterek bu teklife sıcak bakmadı.









Şu anda takım çalıştırmıyor

55 yaşındaki çalıştırıcı Almanya’da 2021’de Hertha Berlin’den ayrılmıştı ve şu an takım çalıştırmıyor. Labaddia'nın kariyerinde Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Greuther Fürth ve Darmstadt takımları var. Alman teknik adam ağırlıklı olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.







