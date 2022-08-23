Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılmaya devam ederken, takım arkadaşı Bruno Fernandes, Portekizli yıldızın geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Liverpool'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Bruno Fernandes, Ronaldo'nun geleceği hakkında bilgisi olsa dahi bir bilgi aktarmayacağını belirterek, "Çok fazla spekülasyon var. Bir şeyler biliyor olabilirim ama bunu söyleyecek kişi ben olmayacağım. Şimdilik o bir United oyuncusu, geleceğini, ayrılıp ayrılmayacağını bilmiyorum. Dediği gibi, yakında kendisi konuşacak." sözlerini dile getirdi.

"Ayrılacaksa onun adına mutlu olacağım"

Ronaldo'nun vereceği her karara saygı duymaları gerektiğini belirten Fernandes, "Yüksek bir seviyede devam edebilir ve bize birçok gol katkısı verebilir ama bu onun kararı. Ne yapmak istiyorsa ona saygı göstermeliyiz. Eğer kalacaksa, bundan mutlu olacağız, kendisi için en iyisinin bu olduğunu düşündüğü için ayrılacaksa, onun adına şahsen mutlu olacağım." dedi.

Manchester United kalmasını istiyor

Ronaldo'nun isteğine rağmen Manchester United, yıldız isimle yolları ayırmayı düşünmüyor ve 2022-23 sezonunda kadrolarının önemli bir parçası olacağına inanıyor.

Sessizliğini bozuyor

Kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Portekizli yıldız geçtiğimiz gün bir röportajda her şeyi anlatacağını şu sözlerle belirtti: "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!"

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



