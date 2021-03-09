İngiltere Premier Lig'de hafta sonu oynanan Manchester derbisinde United'ın galibiyetinde başrolü oynayan Bruno Fernandes, takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Galibiyette önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, maç sonunda anlamlı bir harekete imza attı.

İngiltere'de beş yaşındaki Leonor ve sekiz yaşındaki Jamie kardeşlerin nadir görülen bir kanser hastalığına çare olmak isteyen Bruno Fernandes, Manchester derbisinde giydiği forma ve kramponlarını, bir web sitesi aracılığıyla açık arttırmaya sundu.

Açık arttırmada yüksek miktarda bağış toplanmasını amaçlayan yıldız oyuncu, amacına ulaştı ve iki kanser kardeş için 720 bin sterline yakın miktarda para topladı.

TEDAVİNİN MASRAFLARI 1 MİLYON DOLAR...

Nadir görülen bir kanser türüne yakalanan iki kardeşin ABD hastanesinde tedavilerin bir milyon dolardan fazlaya mal olacağı öğrenildi. İki kardeş için açıklamalarda bulunan Fernandes, "Kendimde baba olduğum için bu tür bir hikayede sizi harekete geçiriyor. Ebeveynlerin acıyı hayal bile edemiyorum. Onlara yardım etmek için Manchester City ile oynadığım maçta giydiğim kramponları ve formayı vermeye karar verdim."