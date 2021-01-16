Bruno Fernandes tarihe geçti

26 yaşındaki Portekizli yıldız, aralarında takım arkadaşı Marcus Rashford ve Liverpool'lu Muhammed Salah’ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk futbolcu olmayı başardı. Söz konusu ayda 3 asist ve 3 golle oynayan Fernandes, geçmişte United forması giyen vatandaşı Cristiano Ronaldo ile ayın oyuncusu ödülü sayısını (4) da eşitlemeyi başardı.



