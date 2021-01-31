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Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Bruno Fernandes, Manchester United'daki performansıyla vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'deki istatistiklerini geçti.

31 Ocak 2021, Pazar 12:37 Son Güncelleme:
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Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Sporting'den Manchester United'a katılan Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giydiği ilk 50 maçta yakaladığı istatistiklerle vatandaşı Cristiano Ronaldo'yu geçti.

26 yaşındaki oyuncu Manchester United'daki ilk 50 maçında 27 gol attı ve 17 asist yaptı.

2003-2009 yılları arası Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Cristiano Ronaldo ise ilk 50 maçında 6 gol atıp 10 asist yapmıştı.

Fernandes, Premier Lig'de Aralık ayının futbolcusu seçilmişti. Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

Kaynak: NTV Spor

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