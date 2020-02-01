Bruno Fernandes ara transferin en pahalı oyuncusu oldu

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin olurken Manchester United'ın 55 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Bruno Fernandes en pahalı transfer oldu.

01 Şubat 2020, Cumartesi 13:08 Son Güncelleme:
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Bruno Fernandes ara transferin en pahalı oyuncusu oldu

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu. İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga’nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Alman iş insanı Lars Windhorst’un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9’una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann’ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Bundesliga’nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.

Transfermarkt’ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan’a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon’a 25, Matheus Cunha için Lepizig’e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart’a 11 milyon avro ödedi. Hertha Berlin’den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu. Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1’de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

   Kulüp        Ülke    Harcama miktarı (avro)

1  Hertha Berlin    Almanya   78 milyon

2  Napoli       İtalya   65,5 milyon

3  Monaco       Fransa   62 milyon

4  Manchester United  İngiltere  55 milyon

5  Espanyol      İspanya   40,5 milyon

6  Olympique Lyon   Fransa   38 milyon

7  Juventus      İtalya   35 milyon

   Bayer Leverkusen  Almanya   35 milyon

9  Tottenham      İngiltere  34,5 milyon

10  West Ham United   İngiltere  30,5 milyon


Manchester United’a 55 milyon avroluk Portekizli

   Futbolcu      Eski takımı     Yeni takımı     Bonservis bedeli (avro)

1  Bruno Fernandes   Sporting Lizbon   Manchester United  55 milyon

2  Dejan Kulusevski  Atalanta      Juventus      35 milyon

3  Steven Bergwijn   PSV         Tottenham      30 milyon

   Reinier       Flamengo      Real Madrid     30 milyon

5  Krzysztof Piatek  Milan        Hertha Berlin    27 milyon

6  Lucas Tousart    Olympique Lyon   Hertha Berlin    25 milyon

7  Paco Alcacer    Borussia Dortmund  Villarreal     23 milyon

8  Sander Berge    Genk        Sheffield United  21,5 milyon

9  Jarrod Bowen    Hull City      West Ham United   21,3 milyon

10  Christian Eriksen  Tottenham      Inter        20 milyon


İngiltere Premier Lig yine zirvede

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu. Ocak ayı boyunca 221,6 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon avro) ve Bundesliga (195,95) izledi. Borçları ve UEFA’nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

   Lig           Ülke    Harcama miktarı (avro)

1  Premier Lig       İngiltere  221,6 milyon

2  Serie A         İtalya   214,35 milyon

3  Bundesliga        Almanya   195,95 milyon

4  La Liga         İspanya   129,05 milyon

5  Ligue 1         Fransa   118 milyon

6  İngiltere Championship  İngiltere  38,9 milyon

7  Portekiz Premier Lig   Portekiz  26,45 milyon

8  Belçika Birinci Ligi   Belçika   20,58 milyon

9  Rusya Premier Lig    Rusya    18,72 milyon

10  Avusturya Birinci Ligi  Avusturya  11,83 milyon


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER

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