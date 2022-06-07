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Bruno Alves'in yeni adresi belli oldu! İşte görevi

Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan ve geçtiğimiz gün aktif futbolculuk kariyerini noktalayan eski Fenerbahçeli Bruno Alves, Yunanistan ekiplerinden AEK'nın sportif direktörü oldu.

07 Haziran 2022, Salı 18:22 Son Güncelleme:
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Bruno Alves'in yeni adresi belli oldu! İşte görevi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, son olarak ise Apollon'da oynayan ve geçtiğimiz gün aktif futbolculuk kariyerini noktalayan 40 yaşındaki Bruno Alves, Yunanistan ekiplerinden AEK'nın sportif direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada sportif direktörlük görevi için Bruno Alves ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli ismin 1 Temmuz'dan itibaren görevine başlayacağı duyuruldu.

Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe 'de oynamış 2004-2005 yılları arasında da AEK'nın formasını giymişti.

Emeklilik kararını duyurdu

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından emeklilik kararınım duyuran Bruno Alves açıklamasında, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer vermişti.

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