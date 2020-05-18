Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruno Alves, uzun yıllar formasını giydiği Porto formasıyla futbola veda etmek istiyor.

RTP'ye konuşan 38 yaşındaki oyuncu, "Porto ile güçlü bir bağım olduğu biliniyor. Sardunya'da Sergio Conceicao ile tanıştım ki harikaydı ve bunu zaten söylemiştim. Olağanüstü bir insan, fantastik bir ailesi var ve benimle sohbet etti. Porto ile bağım her zaman çok güçlü olacak ve bir gün oraya dönüp, kariyerimi orada bitirmek istediğim ortada. Parma ile bir yıl daha sözleşmem var ama futbolda her şey mümkün" dedi.

Bruno Alves, altyapısında da forma giydiği Porto'nun A takımında 2005-2010 yılları arasında oynamıştı.