Bruno Alves futbolu Porto'da bırakmak istiyor

Şimdilerde Parma forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Bruno Alves, 38 yaşında ve Parma ile 1 yıllık kontratı varken futbolu Porto'da bırakmak istediğini açıkladı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Bruno Alves futbolu Porto'da bırakmak istiyor

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bruno Alves, uzun yıllar formasını giydiği Porto formasıyla futbola veda etmek istiyor. 

RTP'ye konuşan 38 yaşındaki oyuncu, "Porto ile güçlü bir bağım olduğu biliniyor. Sardunya'da Sergio Conceicao ile tanıştım ki harikaydı ve bunu zaten söylemiştim. Olağanüstü bir insan, fantastik bir ailesi var ve benimle sohbet etti. Porto ile bağım her zaman çok güçlü olacak ve bir gün oraya dönüp, kariyerimi orada bitirmek istediğim ortada. Parma ile bir yıl daha sözleşmem var ama futbolda her şey mümkün" dedi. 

Bruno Alves, altyapısında da forma giydiği Porto'nun A takımında 2005-2010 yılları arasında oynamıştı. 

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