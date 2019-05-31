Sezonu Parma formasıyla tamamlayan Bruno Alves, 37 yaşında yeniden Portekiz Milli Takımı'na seçilmeyi başardı.

Ülkesinde 'Mais Futebol'a konuşan Alves, Fenerbahçe dönemine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Portekizli oyuncu, kendisine yöneltilen bir soruya cevaben 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup ettikten sonra Trabzon Havaalanı'na giderken yaşanan kurşunlanma olayına değindi.

İşte Bruno Alves'in açıklamaları:

Türkiye'de sıkıntılı bir durum yaşadın mı?

Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden biri olan Trabzon'un bölgesine gitmiştik. Birdenbire 'buuuum' diye bir gürüldü duyduk. Biri otobüsümüze ateş etti ve direksiyonun arkasındaki adam yani sürücümüzü yüzünden vurdu. Mucizeyle hayatta kaldı.

Otobüsün kontrolü kayboldu mu?

Hayır, biraz... Sürücünün yanındaki güvenlik görevlilerinden biri direksiyona yönelerek otobüsü kontrol etti. Elbette hepimiz korktuk ama bir arkadaşımız çok daha kötüydü. Kamerunlu takım arkadaşımız Webo, yüzemiyordu ve sadece otobüs uçurumdan düşmesin diye bağırıyordu.







