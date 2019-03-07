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Bruno Alves, Fenerbahçe'de 3 sezonda attığı gol sayısına şimdiden ulaştı!

Serie A ekiplerinden Parma'da forma giyen eski Fenerbahçeli Bruno Alves, 37 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Portekizli savunmacı, Sarı Lacivertliler'de 3 sezonda attığı gol sayısını henüz ilk sezonunda yakaladı.

07 Mart 2019, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Bruno Alves, Fenerbahçe'de 3 sezonda attığı gol sayısına şimdiden ulaştı!

Serie A ekiplerinden Parma'da forma giyen eski Fenerbahçeli Bruno Alves, 37 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yaz Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Portekizli savunmacı, bu sezon çıktığı 25 maçta fileleri 3 kez sarsarak Sarı Lacivertliler'de 3 sezonda ligde attığı gol sayısını yakaladı.

Takımıyla olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Alves, bu sezon sahaya çıktığı 25 maçın 24'ünde 90 dakika boyunca forma giyerek Parma'nın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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