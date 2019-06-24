Henry Onyekuru'nun muhtemel ayrılığı sonrası Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bruma, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cim Bom'un eski yıldızının yeni rotası Porto olacak.

Haberde Bruma'nın bonservisini elinde bulunduran Bundesliga ekibi RB Leipzig'in Porto kulübüyle 15 milyon euro karşılığında el sıkıştığını ve transferin artık imza aşamasına geldiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 27 maçta forma şansı bulan Portekizli, fileleri 3 kez sarsarken 3 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler