2019-20 sezonu öncesi 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'ten transfer olduğu PSV'de beklentileri karşılayamayan Bruma'nın Galatasaray'a dönebileceği iddia ediliyordu. Oyuncunun menajeri Caito Balde de bu iddiaları yanıtladı.

Eindhovens Dagblad'a konuşan Balde, "Bruma'nın amacı PSV'de kupalar kazanmak" dedi.

Galatasaray iddialarının sorulması üzerine ise, "Somut bir şey yok. Ben Bruma'nın PSV'de kalacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.



