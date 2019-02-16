Bundesliga'nın 22. haftasında Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart, konuk ettiği Leipzig’e 3-1 yenildi.

Leipzig’in gollerini 6. ve 74. dakikalarda Yussuf Poulsen ve 68. dakikada Marcel Sabitzer atarken, ev sahibi ekibin tek golü 16. dakikada penaltıdan Steven Zuber’den geldi.

Stuttgart'ta oynayan Ozan Kabak ve Mario Gomez, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldılar. Leipzig forması giyen Bruma, 59 dakika oynadı.

Bu sonuçla Leipzig, 41 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı ve düşme hattından çıkamadı.

Bugün ayrıca Wolfsburg sahasında Mainz 05’i 3-0’lık skorla geçerken, Schalke 04-Freiburg maçı da golsüz berabere sonuçlandı.