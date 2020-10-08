Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alan ve sarı kırmızılılarda 2014-2017 yılları arasında yer alan Portekizli futbolcu Bruma, transfer döneminin son günlerinde Yunan ekibi Olympiakos'a kiralık olarak gitti.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİ"

Transfer süreciyle ilgili Yunan basınına açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, Galatasaray ile ilgili flaş itirafta bulundu. 25 yaşındaki sol kanat, "Türkiye'den bir takımdan teklif aldım ancak Olympiakos'u tercih ettim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bana daha cazip geldi. Dünyanın en önemli futbol arenası" açıklamalarını yaparak sarı kırmızılı takımı neden reddettiğini açıkladı.