Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray’a müjdeli haber... Sarı-Kırmızılılar’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bruma, kulübü Leipzig’de kadro dışı bırakıldı. Takımın yeni teknik patronu Nagelsmann’ın, disiplinsiz davranışları gerekçesiyle, Augustin’le birlikte gözden çıkardığı Bruma, artık satış listesinde. Galatasaray böylece, transfer gündeminde yer alan eski yıldızını, daha da uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefliyor. Cim Bom’un hedefi, oyuncuyu kiralayıp kontratına da uygun maliyetli bir satın alma opsiyonu ekletmek.

500 bin Euro borçları var!

Bu arada Bruma’nın satışı sırasında yapılan anlaşma nedeniyle, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde eden Leipzig’in, Galatasaray’a 500 bin Euro ödeme yapması gerekiyor. Sarı- Kırmızılılar, bu parayı almak yerine Bruma’yı bedelsiz kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonunun da 5-6 milyon Euro civarında tutulması, planlar arasında.

13’e geldi, 15’e sattılar

Galatasaray, 2013’te 13 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis ödeyerek satın aldığı Bruma’yı, Gaziantepspor ve Real Sociedad’a kiraladıktan sonra, 15 milyon Euro karşılığında Leipzig’e yollamıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda 27 resmi maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.