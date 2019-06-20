Bruma transferi için düğmeye basıldı! 15 milyon euro...

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın sol kanat transferi için gündemine gelen isimlerden biri de RB Leipzig'de forma giyen eski futbolcusu Bruma'ydı. Almanya'da yayım yapan Kicker dergisi ise takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgili olarak bugün flaş bir iddia ortaya attı.

Derginin okuyucularıyla paylaştığı haberde Cim Bom'un eski oyuncusu için PSV Eindhoven'ın ardından Spartak Moskova ve Porto'nun da devreye girdiği ifade edildi. Geride kalan sezonda yalnızca 14 lig maçında forma şansı bulabilen ve sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Portekizli futbolcu için konuşulan bonservis bedeli ise tam 15 milyon euro.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler