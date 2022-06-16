Bu sezon Süper Lig 'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe , PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu sözleşmeyi imzaladıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu

Portekizli futbolcunun ilk açıklamaları şu şekilde:

“Burada olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulübe geldim ve her şey için tabii ki de çok teşekkür ediyorum,” olan Bruma, devamında sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an için çalışmaya başlamaya hazırım. Umuyorum ki ligi kazanabiliriz, Şampiyonlar Ligi’nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Antrenman yapmak için kendimi hazır hissediyorum.”









'Daha önce Türkiye’de oynamıştım'

“Daha önce Türkiye’de oynamıştım ve bu ligi çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda Fenerbahçe’yi de çok iyi biliyorum. Fenerbahçe çok büyük bir camia! Ben de burada olduğum süre boyunca her maçı kazanmak için elimden gelen performansı ortaya koyacağım çünkü bu benim için çok önemli! Kazanmak için oynayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacağız, o maçta da en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Aynı zamanda ligde de bir hedefimiz var ve aynı şekilde başarılı olmak istiyoruz.”

“Hocayı çok iyi tanıyorum; çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Herkes de bunun böyle olduğunu söylüyor. Onunla çalışmak için oldukça hazırım. Hocamızla çalışacağım için kendimi mutlu ve şanlı hissediyorum. Bu şansı, bu imkanı elde ettiğim için çok teşekkür ediyorum.”

Taraftara mesaj

“Taraftarlarımız bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Onlara vereceğim mesaj, evet, sezon içinde hep birlikte performansımızı göreceğiz. Gayet iyi biliyorum ki onlar ligi şampiyon tamamlamamızı bekliyorlar. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmamızı istiyorlar. Tabii ki de her şey mümkün. Bizler çok sıkı bir şekilde bu hedefler doğrultusunda çalışacağız ve bu sezon şampiyonluğu elde etmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı bir şekilde çalışarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok fazla gol atıp, iyi bir performans ortaya koyarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”







