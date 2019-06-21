Bonuslarla beraber Galatasaray’dan Lepizig’e 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Bruma, Almanya liginde kendisinden beklenen çıkışı yapamadı.

Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giymesine rağmen sadece 3 gol 3 asistlik performans sergileyen genç yetenek, hocası Ralf Rangnick tarafından gözden çıkarılırken, oyuncunun eski takımı Galatasaray’a dönmek istemesi sarı kırmızılı camiayı bir hayli heyecanlandırdı.

GALATASARAY YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Leipzig’in 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Bruma’da Alman kulübünün aldığı karar belli oldu. Portekizli futbolcuyu kesinlikle kiralık olarak bir başka takıma göndermek istemeyen Leipzig 24 yaşındaki kanat oyuncusunu satışa çıkarırken, milli futbolcuya PSV ve Spartak Moskova dışında Porto’nun da talip olması dikkatlerden kaçmadı. Armindo Bruma’da zarar etmek istemeyen BundesLiga temsilcisi, Porto ile temasa geçerken, başarılı teknik direktör Sergio Conceçiao’nun Brahimi’nin yerini Bruma ile doldurmak istediği bildirildi. (G

neş)