Bruma için yapılan transfer teklifi resmen açıklandı!

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun muhtemel ayrılığı nedeniyle sol kanat arayışlarına geçen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de eski yıldızı Bruma'ydı. Bonservisi Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in elinde bulunan 24 yaşındaki Portekizli futbolcuyla ilgili olarak temsilcisi Catia Balde'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

A Bola gazetesine konuşan Balde, oyuncusunun Leipzig'den ayrılmak istediğini doğrularken "Porto'nun Bruma'yla ilgilendiği doğru ama transferin gerçekleşebilmesi için iki kulübün anlaşması gerekiyor. 10 milyon euroluk teklifleri, Spartak Moskova ve PSV Eindhoven ile karşılaştırıldığında en düşük olanı. Leipzig'in talep ettiği bedel ise 15 milyon euro." ifadelerini kullandı.

Porto'nun Cim Bom'un eski futbolcusunu kadrosuna katmak için büyük efor sarf ettiğinin de altını çizen Balde, "Şu an görüşmelerimiz sürüyor. Her tarafı memnun edecek bir anlaşmanın yollarını arıyoruz. Porto'nun çabası bizi de çok mutlu ediyor çünkü Portekiz'e dönmek Bruma'yı çok mutlu eder." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler