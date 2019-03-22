Bruma için Fatih Terim devrede!

Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Alman basını Sarı-Kırmızılılar’ın Kenan Karaman’ı gündemine aldığını ileri sürmüştü.

Portekiz’den de Bruma iddiası ortaya atıldı. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Cim-Bom, Leipzig Teknik Direktörü Rangnick ile yıldızı bir türlü barışmayan eski yıldızı Armindo Bruma için nabız yoklamaya başladı.

Haberin içeriğinde teknik direktör Fatih Terim’in eski öğrencisini bizzat aradığı ve halini hatırını sorarak ‘yeniden benimle çalışır mısın?’ dediği bilgisine yer verildi. 2017 yazında 14 milyon 250 bin euro bonservis bedeliyle Alman ekibine satılan Bruma’nın da ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Akşam