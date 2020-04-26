Bruma Galatasaray'a dönmek istiyor

Portekiz basını, PSV Eindhoven forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı takıma dönme ihtimali olduğunu yazdı.

26 Nisan 2020, Pazar 14:36 Son Güncelleme:
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Bruma Galatasaray'a dönmek istiyor

Galatasaray'ın da Avrupa'da tecrübe kazanan eski oyuncusunun transferine sıcak baktığı öne sürüldü. PSV, 15 milyon euroya renklerine kattığı Bruma'dan beklediği verimi alamadı.

Bu sezon 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan kanat oyuncusunun performansı Hollanda ekibini memnun etmedi. Bu yüzden PSV'nin Bruma'ya gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon avroya transfer ettiği Bruma'yı 2 yıl sonra Real Sociedad'a kiraladı.

İspanya'da 1 sezon oynayan Portekizli, tekrar Florya'ya döndü.

Galatasaray, 2017 yılında Bruma'yı Almanya'nın Leipzig kulübüne 15 milyon avroya satmıştı.

Bruma, sarı kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: TRT SPOR

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