Galatasaray'ın da Avrupa'da tecrübe kazanan eski oyuncusunun transferine sıcak baktığı öne sürüldü. PSV, 15 milyon euroya renklerine kattığı Bruma'dan beklediği verimi alamadı.
Bu sezon 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan kanat oyuncusunun performansı Hollanda ekibini memnun etmedi. Bu yüzden PSV'nin Bruma'ya gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.
Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon avroya transfer ettiği Bruma'yı 2 yıl sonra Real Sociedad'a kiraladı.
İspanya'da 1 sezon oynayan Portekizli, tekrar Florya'ya döndü.
Galatasaray, 2017 yılında Bruma'yı Almanya'nın Leipzig kulübüne 15 milyon avroya satmıştı.
Bruma, sarı kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: TRT SPOR