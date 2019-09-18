'Brugge hızıyla gol arayacak'

Belçika’nın önde gelen gazetelerinden Het Nieuwsblad’in Club Brugge muhabiri Bart Lagae, temsilcimiz Galatasaray’ın bu akşamki rakibini mercek altına aldı, hem maç hakkındaki beklentilerini hem de muhtemel 11’deki oyuncuların son durumlarını analiz etti. İşte Lagae’nin açıklamaları: “Brugge’ün sahaya nasıl bir takımla çıkacağını şu an için kesin olarak belirlemek oldukça zor gözüküyor. Sezonu rakibine karşı çok önce açan Brugge’da gerçekten herkes oynamaya hazır. Takımdaki her oyuncu, oldukça fit durumda. Teknik direktör Clement’in yapacağı seçimler bu yüzden merakla bekleniyor. Ancak beklentiler üzerinden konuşursak Galatasaray’dan kiralık olarak alınan forvet Diagne’nin, bu mücadeleye yedek olarak başlayacağını düşünüyorum...”

‘Diagne’yi iyi tanıyorlar’

“Diagne’yi zaten rakip oyuncular çok iyi tanıyor ve hızlı oyunu düşünecek ev sahibinin, onunla başlamayacağını ve muhtemelen maçın gidişatına göre ikinci yarı sahaya sürüleceğini tahmin ediyorum. Brugge, rakibinin üzerine fazla gitmeyecek ancak Opende’nin yanı sıra diğer hızlı isimleriyle sürekli savunmaya baskı yaparak, onları hataya zorlayacak ve ayrıca her kontratağı çok iyi değerlendirerek, Galatasaray’ın yaşlı beklerinin üzerine gidecektir. Tempolu bir oyun olacağı kesin. Ancak sonucu kestirmek gerçekten zor.”