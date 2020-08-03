Brugada sendromu ilk kez 1992 yılında tespit edilmiş bir sendromdur. Brugada sendromu ani ölümlere yol açabilmektedir. Pek çok test ile birlikte Brugada sendromu tespit edilir. Brugada sendromu uzak doğu ülkelerinde daha fazla görülen bir sendromdur. Brugada sendromunun tek tip bir tedavisi bulunmaktadır.

Brugada sendromu nedir?

Brugada sendromu kalbi etkileyen ve kalp içerisinde elektriksel uyarıların iletilmesi ile birlikte ani ölümlere sebep olan bir hastalıktır. 1992 yılında Pedro Brugada ve Joseph Brugada adlı iki kardeşte bu sendrom tespit edilmişti. Bu yüzden bu sendroma brugada sendromu denildi. Brugada sendromu yapılan bazı testler ile ortaya çıkan bir sendromdur. Ani ölümlere yol açtığından dolayı brugada sendromu mutlaka tedavi edilmesi gereken ölümcül sendromlardan biridir. Brugada sendromu ayrıca genetik geçiş saptanmış olan bir rahatsızlıktır.

Brugada sendromu kalpteki miyokardi olan özel has hücrelerini etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hücrelerin işlevini bozan brugada sendromu kişide ani ölümlere sebep olmaktadır. Uzak doğu ülkelerinde brugada sendromu uykuda ölüm olarak adlandırılmaktadır.

Brugada sendromu belirtileri nelerdir?

- Egzersiz esnasında yaşanan göğüs ağrısı

- Kalp çarpıntısı

- Nefes darlığı ve nefes kesilmesi

- Baş dönmesi

- Ani bayılma

- Sol kola yayılan ağrı

- Sersemlik hissi

Brugada sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Brugada sendromu tespit edildikten sonra hastalara tek tip tedavi yöntemi uygulanır. Hastaların ani ölümlerini önlemek amacı ile tedavi yapılmaktadır. Brugada sendromu hastalığın belirtilerinin giderilmesi için uygulanır. Hastada ritim bozukluğu için kalp ritmini düzenleyen ilaçlar verilirken nefes darlığı olan hastalarda ise tedavi için nefes açıcı ilaçlar verilmektedir.

Brugada sendromu tedavisi uzun süreçli bir tedavi yöntemidir. Hasta bu dönemde uzun süre doktor tarafından izlenir. Brugada sendromunda hastanın kalp ritim bozukluğu hayatı tehdit edici bir şekilde ise hastanın kalbine verilen elektriksel akım sayesinde kalp ritim bozukluğu tedavi edilmesi amaçlanır.

Hastaların kalp ritim bozukluğunun düzelmesi için kalbe bir cihaz da takılmaktadır. Bu şekilde ritim bozukluğu önemli ölçüde tedavi edilir ve ritim bozukluğundan kaynaklanan ani ölümlerin önüne geçilmesi amaçlanır. Kalbe yerleştirilen cihaz kalpte bölgesel uyuşturucu uygular ve bu şekilde ritim bozukluğunun önüne geçilir.

Cihaz hastanın kalbinde ömür boyu kalmaktadır. Brugada sendromunun tedavisinde ki kalbe yerleştirilen cihaz ise tamamen güvenilir ve tedavinin başarılı olması için önemli bir cihazdır. Hastalarda kullanılan tek tedavi yöntemi ise ICD tedavisidir. ICD tedavisi ise kalbe takılan cihaz ile mümkün olur. Bu şekilde ani ölümlerin önüne geçilmiş olunur.

Brugada sendromu testi nasıl yapılır?

Brugada sendromu EKG ile yapılmaktadır. Hastanın kalbine yerleştirilen EKG aletleri ile geniş çaplı kalp ritimleri ölçülür. EKG brugada sendromu için önemli bilgiler verir. Ayrıca brugada sendromu için asemptomatikse provakasyon testi hastalara yapılır. EKG testinden sonra hastada paterni oluştuğu tespit edilirse brugada sendromunun tanımı konulmuş olur.

Brugada sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Brugada sendromu hayatı tehdit edici ve oldukça tehlikeli bir sendromdur. Brugada sendromu teşhisi konulmuş hastaların tedavisine derhal başlanılmalıdır. Tedavisine başlanmayan hastalarda ani ölümler nedeni ile vefat edebilmektedirler. Brugada sendromu olan hastalar doktor tarafından uzun süre izlenilir.

Kalp fonksiyonlarında ve brugada sendromunun neden olduğu belirtilerde anormaliteler saptanırsa bu durum kişinin hayatını önemli ölçüde etkiler. Bu yüzden mutlaka brugada sendromu testi yaptırılmalı ve tedaviye maksimum derecede önem göstermek gerekir. Brugada sendromu tek tip tedavisi olan bir rahatsızlıktır. ICD tedavisi ile birlikte brugada sendromunun yol açtığı ani ölümlerin önüne geçilir. Bu şekilde hastalar ömür boyu kalbine takılan bu güvenilir cihaz ile birlikte hayatlarını normal bir şekilde yaşamaktadırlar. Brugada sendromunun böylece hayatı tehdit edici nedenleri de ortadan kalkar.