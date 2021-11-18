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Brooklyn'e kaybeden Cleveland'da Cedi Osman'dan 11 sayı

NBA'de Brooklyn Nets, sahasında ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 109-99 mağlup ederken milli yıldızlarımızdan Cedi Osman 11 sayıyla maçı tamamladı.

18 Kasım 2021, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Brooklyn'e kaybeden Cleveland'da Cedi Osman'dan 11 sayı

NBA ’e 11 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı’nın iddialı ekibi Brooklyn Nets, sahasında Cleveland Cavaliers’ı 109-99 mağlup etti.

Nets’te 4 oyuncu 20’nin üstünde sayı üretti. James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge 24 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 23 sayı ve Patty Mills 21 sayıyla oynadı.

Cavaliers cephesinde Ricky Rubio 25 sayı, 5 asist, Darius Garland 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 4 ribaunt üretti.

Gecenin sonuçları

​Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99

New York Knicks-Orlando Magic: 98-104

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98

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