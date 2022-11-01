Beklentilerin altında kalan sezonun ardından yeni sezona da kötü başlayan Brooklyn Nets'te beklenen ayrılık gerçekleşti. Koç Steve Nash ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Menajer Sean Marks, "Steve'e son iki sezonda bize kattığı her şey için teşekkür etmek isteriz. Steve, başantrenör olarak göreve başladığından beri eşi görülmemiş çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı ki görev süresi boyunca gösterdiği liderlik, sabır ve alçakgönüllülük için minnettarız. Kişisel olarak bu, çok zor bir karardı. Ancak sezon başlangıcına dair uzun uzun düşündükten, değerlendirdikten sonra şu anda bir değişikliğin gerekli olduğu konusunda anlaşmaya vardık. Steve, Lilla ve ailelerine en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Brooklyn Nets, yeni sezonda çıktığı 7 maçın 5'ini iç sahada oynasa da toplam sadece 2 galibiyet alabildi.