NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'te sol bacağında hamstring sakatlığı bulunan Kevin Durant'ın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Yıldız basketbolcu, 13 Şubat'ta eski takımı Golden State Warriors ile oynanan karşılaşmanın ardından forma giyemedi. Nets'ın antrenörü Steve Nash, oyuncusunun durumunun iyiye gittiğini ancak daha güçlü dönebilmesi için biraz zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kevin Durant, Atlanta'da geçtiğimiz hafta düzenlenen All Star etkiline katılmamış ve Brooklyn'de kalarak fizyoterapist ile çalışmalarını sürdürmüştü. 32 yaşındaki basketbolcu, Boston Celtic karşılaşması ile Brooklyn Nets'te 10. maçını kaçırmış olacak.