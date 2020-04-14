Akciğerlerdeki hava keseciklerinde meydana gelen iltihaplar, keseciklerin daralmalarına sebep olur. Meydana gelen daralma sonucunda akciğer kapasitesi düşer ve akciğerler yeterince hava ile dolmaz. Bu da kişide nefes almakta zorlanmaya ve nefes alamama hissine neden olur. Çoğunlukla iki yaşının altında olan bebeklerde görülür. Alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlığıdır. Genel olarak viral bir hastalıktır. Bronşitin ilk başladığında üst solunum yolları enfeksiyonlarında görülen burun akıntısı, hapşırma belirtilerini gösterir. Enfeksiyon ilerledikçe iştahsızlık, yüksek ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, hırıltılı solunum belirtilerini gösterir.

Bronşite Ne İyi Gelir?

Bronşit için öncelikli olarak uzman bir hekim tarafından kontrol edilip, tanısının konulması gerekmektedir. Doktor tarafından belirlenen medikal tedavi uygulanmalıdır. Medikal tedavinin yanında bronşite iyi gelecek olan evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Uygulanacak olan tedaviler bronşitin belirtilerini kontrol altına alıp kişinin rahatlamasını sağlar.

Bronşitte çok sık balgam oluşmaktadır. Balgamı olan bronşit hastaları tuzlu su ile gargara yapmak balgam sorunu için oldukça etkili bir işlemdir. İki yemek kaşığı tuzu bir su bardağı su ile karıştırıp belirli aralıklarla gargara yapılmalıdır. Gargara yapmak boğazdaki enfeksiyonu yatıştırır ve boğaz etrafında balgamın kolayca atılabilmesini sağlayarak hava yolunu açar.

Nemsiz olan ve kuru olan ortamların havası kişilerin solunum sıkıntılarının artmasına neden olur. Bulunulan ortam doğal nemlendiricilerle, doğru nem oranında nemlendirilmelidir. Nemli hava kişinin çok daha rahat nefes almasını sağlar ve öksürük nöbetlerini giderir.

Akut bronşit hastalığı bronşiyollerde mukus, ödem ve çeşitli hücresel kalıntılar ile daralmalar oluşması sonucunda meydana gelmektedir. Dolayısı ile ödemi kontrol edebilmek ve mukus salgılarının azaltılabilmesi için mutlaka günde en az iki litre su içilmelidir.

Bronşit Nasıl Geçer?

Bronşit hastalığı hem akut hem de kronik olabilmektedir. Genellikle akut olan bronşit meydana gelir. Akut bronşit genel olarak üst solunum yolu hastalıklarının ardından görülmektedir. Çoğunlukla sigara kullanan kişilerde oluşmaktadır. Bronşitin bir diğer çeşidi olan kronik bronşit ise çok daha ciddi sorunlara yol açan ve uzun süreli olup geçemeyen bronşittir. İlerledikçe KOAH isimli hastalığa da dönüşür ve sürekli tedavi edilmesi gerekir. Bronşit hastalığının belirtilerine göre tedavi uygulanır. Aynı zamanda antiviral tedavisi de uygulanır. Antiviral tedavisi ile birlikte hastalığın seviyesine göre 5 ila 14 gün içerisinde iyileşebilmektedir. Bronşit hastalığı tedavisinde ateş düşürmek için antipiretikler kullanılır. Kas ağrıları için analjezikler kullanılabilir. Öksürüğün etkisini azaltmak ve balgam çıkartılmasını sağlamak için şuruplar kullanılabilir. Solunum yollarının açıklaması ve rahat nefes almak için bronkodilatörler ve iltihabın azaltılması için ise steroid ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavilerinin yanında uygulanacak olan doğal yöntemler ile bronşit geçmektedir.

Bronşite İyi Gelen Doğal Çözümler

Zencefil: Nezle tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda bronşit tedavisinde de kullanılabilir. İçerisinde bulunan bağışıklık güçlendirici ve iltihap önleyici özellikleri olmasından dolayı bronşlarda meydana gelen iltihabı azaltır, bronşlar şişliğini alır. Bir çay kaşığı kadar öğütülmüş zencefil, karanfil, tarçın bir bardak sıcak su içerisine eklenir ve kişi rahatlayana kadar birkaç gün bu karışımı tüketmelidir. Bir başka kullanım yöntemi olarak ise karabiber ve zencefil tozu bir fincan kaynamış suya eklenerek elde edilen çay tüketilebilir.

Sarımsak: Antiviral ve antibiyotik etkisi olan sarımsak bronşit tedaisinde etkili bir doğal yöntemdir. Soyulmuş olan üç diş sarımsak doğranarak bir bardak süt içerisine karıştırılıp kaynatılır. Geceleri uyumadan önce tüketilir.

Zerdeçal: İltihap önleyici olan etkisi ve öksürüğü kesmesi ile bronşit tedavisinde kullanılır. Zerdeçalla tedavi uygulandığında kişi bir süre çok fazla balgam çıkarır fakat kısa zaman içerisinde iyileşir. Zerdeçal tozunun bir çay kaşığı kadarı bir bardak süt içerisine konularak kaynatılır. Gün içerisinde 2 ya da 3 bardak aç karnına tüketilir.

Tuzlu su: Gün içerisinde birkaç defa tuzlu su ile gargara yapmak bronşitin bazı semptomlarının tedavi edilmesini sağlar. Bir çay kaşık miktarınca tuz, bir bardak ılık su içine eklenip karıştırılır. Tuz miktarı ne az olmalıdır ne de çok olmalıdır. Az tuzun tedavi edici etkisi yokken, fazla tuz boğazı yakabilmektedir. Tuzlu su ile yapılan gargara hem balgamın çıkmasına hem de iltihabın yatıştırılmasına etki eder.

Bal: Bronşitin rahatsız edici öksürüğü ile başa çıkılabilecek en doğal ve en iyi yol yoldur. Hem anti bakteriyel hem de antiviral etkiye sahip olması ile boğaz yatıştırır. Bir fincan siyah çay içerisine bir çay kaşığı kadar bal ilaç ve edilerek tüketilebilir. Bağışıklık sistemini destekler. Limonsuyu ile karıştırılarak tüketilmesi boğaz iltihabının tedavisinde iyi bir yoldur.

Okaliptüs yağı: Bronşit için buhar tedavisi çok faydalıdır. Buhar tedavisi için okaliptüs yağının da kullanılması balgamın yumuşamasına ve hava yollarının açılarak rahat nefes alınıp verilmesine yardımcı olur. İçerdiği anti bakteriyel özellikte iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar. Kaynayan bir su içerisine eklenecek olan birkaç damla okaliptüs yağının ardından havlu ile kafa kapatılarak suya eğilip ve nefes alınıp verilir.