Bronşit nedir? Bronşit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Akciğerlere ulaşan hava bunu bronş tüpleri aracılığıyla gerçekleştirir. Ancak eğer bu tüplerin iç yüzeyindeki zar kısmında iltihaplanma yaşanırsa bronşit hastalığı ile karşı karşıya kalınabilir. Akut bronşit ya da kronik bronşit olarak iki değişik durum üzerinden yaşanan bu hastalık konusunda, bilinmesi gereken belli başlı bazı unsurlar söz konusudur.

Bronşit nedir?

Grip ya da soğuk algınlığı ile beraber ortaya çıkan viral hastalığa bronşit denmektedir. Akciğere dolan hava tüpleri ile bu tüplerin iç bölümündeki zar kısmının iltihaplanması nedeniyle bronşit meydana gelmektedir. Özellikle eğer boğmaca, kızamık, tipo ve grip gibi hastalıklar söz konusuysa akut bronşit ortaya çıkar. Özellikle iltihaplanma ile meydana gelen durum ise kronik bronşit olarak bilinmektedir. Bu sorun aylarca devam edebilmektedir. Öksürük oldukça uzun bir süre gerçekleşmekte ve can sıkıcı bir durum ortaya çıkarabilir.

Bronşit belirtileri nelerdir?

Belli başlı bazı belirtiler ile beraber bronşit anlaşılabilmektedir. Önemli olan bu belirtileri zamanında tespit etmek ve erken dönemde doktora başvurmaktır.

- Akciğer iltihaplanması,

- Akciğerde mukus birikimi,

- Ateş,

- Yorgunluk,

- Boğaz ağrısı,

- Islak ve kuru öksürük,

- Balgamlı öksürük,

Bu gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan belirtiler ile beraber bronşit hastalığı yaşama durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün. Eğer balgam gri, yeşil ya da sarı renkte ise bakteriyel enfeksiyondan bahsetmek mümkün olur. Bu doğrultuda erken zamanda teşhis ile beraber ele alınacak olan tedaviler, kısa süre içerisinde bu hastalıktan kurtulma şansını sağlamaktadır. Ancak eğer balgam şeffaf ise o zaman normal bir bronşit hastalığından bahsetmek mümkün olur. Yine de doğru tedavi ile beraber ayrıca bu konuda kullanılacak doğal bitkisel kaynaklar, sağlık noktasında bronşitin geçmesi için oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Bronşit tedavisi nasıl yapılır?

Bronşit tedavisi iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan ilki şüphesiz hemen meydana gelen belirtiler ile beraber ilgili bölüm üzerinden doktora başvurmaktır. Yapılan tetkik ve teşhis ile beraber çözüm yöntemleri ele alınarak tedavi uygulanır. Doktorun talimatları doğrultusunda aşamalı olarak yapılan tedavi, belli bir süre içerisinde bronşitten kurtulma şansı sağlamaktadır. Özellikle nefes alıp verirken hırıltılı bir ses geliyorsa, ateş en az 5 gündür geçmiyorsa ya da öksürük şiddetli ise mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Diğer bir alternatif olarak ise bitkisel tedavi söz konusudur. Bu konuda kullanılacak birçok farklı bitkisel tedavinin söz konusu olduğunu dile getirmek mümkün. Doğal besin kaynakları olarak farklı yöntemler üzerinden kullanım imkanı sağlamaktadır. Böylece kısa süre içerisinde güçlenen bağışıklık sistemi ile beraber öksürük azalır ve bronşitten kurtulma şansı elde edilebilir. Değerlendirilecek olan bitkisel tedavi aynı zamanda bronşite yakalanmadan önce de buna karşı mücadele olanağı sağlamaktadır.

Bronşitin geçmesi için bitkisel öneriler

Bronşite karşı iyi gelen belli başlı bazı gıdalar ve bitkisel öneriler bulunmaktadır. Düzenli ve dengeli şekilde ele alındığı zaman bronşitten kurtulma şansı elde edilebilir. Hatta bronşite yakalanmadan önce kullanılacak olan bu bitkisel yöntemler, önemli bir savunma mekanizması oluşturabilmektedir.

- Antioksidan içeren C vitamini yiyecekleri, (Kırmızı biber, maydanoz, kekik, brokoli, koyu yapraklı sebzeler, portakal, mandalina, lahana, kivi, nar, elma ve çilek)

- Sarımsak,

- Zencefil ve zerdeçal,

- Nane,

- Mantar,

- Tuzlu su ile gargara,

- Bal karışımları,

- Soğan,

- Susam,

- Su,

- Okaliptüs,

- Isırgan Otu,

- Su teresi otu ve ayrık otu,

- Kara turp kökü,

- Ihlamur çiçeği,

- Rezene,

- Melisa otu,

Bu şekilde birçok farklı bitkisel kaynak ile beraber bronşit hastalığından kurtulma şansı elde edilebilir. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı inatçı öksürükler için akılcı çözüm yöntemleri sunmaktadır. Düzenli ve dengeli şekilde bu bitkisel kaynaklar tüketildiği takdirde, bronşitten kurtulmak mümkün. Bu konuda her bir bitkisel kaynak değişik yöntemler üzerinden alınabilmektedir. Ayrıca siz kendiniz de farklı yöntemleri değerlendirebilir ve tüketebilirsiniz. Bu bitkisel kaynakların temelinde mutlaka bağışıklık sistemini güçlendirmek yatar.