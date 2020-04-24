Bronşit nedir, belirtileri nelerdir? Bronşit tedavisi tasıl yapılır?

Bronşit farklı yaşlarda meydana gelmekle birlikte özellikle bebeklerde yaygın olarak yaşanabilmektedir. Hırıltı, nefes darlığı ve öksürük üzerinden farklı belirtilerle ortaya çıkan bu rahatsızlık konusunda pek çok kişi şikayetçi olabiliyor. Pek çok insan bronşit bebeklerde nasıl belirtiler ortaya çıkarıyor merak etmektedir. Özellikle bu durum yeni anne-baba olmuş kişiler için büyük öneme sahip. Zira hassas bir bünyeye sahip bebekler için bronşit belirtileri ve bu belirtiler üzerinden doktora başvuru oldukça önemlidir. Minik yavruların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için bronşit belirtileri iyi okunmalı; buna göre tanı üzerinden tedavi unsurları ele alınmalıdır.

Bronşit nedir?

Ses kutusu (larenks) ile akciğer arasındaki hava yolları bölümünde bulunan ve boşluk kısmını gören yüzdeki örtünün iltihabına bronşit denir. Bazı zamanlar bakteriyel bazen de virüsler nedeniyle bronşit meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda grip ile soğuk algınlığı gibi vücut direncini düşüren unsurlar da bronşite sebep olan etmenler arasında yer alıyor.

Hava yolları üzerinde bulunan örtü şişmek suretiyle mukus üretimi gerçekleşir. Böylece solunum sıkıntısı meydana gelir ve bronşit oluşur. Özellikle söz konusu bebekler ve çocuklar olduğunda mutlaka belirtiler üzerinden doktora başvurulması çok önemlidir.

Bronşit belirtileri nelerdir?

Bronşit farklı yaşlarda meydana gelebilen ve yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer alır. Yaşanan bazı belirtiler bronşit hastalığının ortaya çıkma olasılığını gösterebilmektedir. Peki bronşit belirtileri nelerdir?

- Geçmeyen öksürük,

- Hırıltılı soluma,

- Nefes darlığı,

- Şeffaf ya da bazen gri veya yeşil balgam,

- Göğüs rahatsızlığı,

- Göğüs ağrısı,

- Düşük ateş,

- Üşüme ya da ürperme,

- Yorgunluk hissi,

Bu gibi durumlar genel itibariyle bronşit hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır. Bunlardan birkaç tanesi uzun bir süre yaşanırsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Bu durum hem bebek ve çocuklar hem de yetişkinler adına geçerlidir.

Bebeklerde kronik bronşit belirtileri nelerdir?

Bebeklerde meydana gelen kronik bronşit ciddiye alınması gereken önemli hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle bebeklerin yaşadığı durumu anlatmaları mümkün olmadığı için, mutlaka yaşanan belirtiler dikkatli biçimde okumalı ve buna göre ilgili doktora başvurulmalıdır. İşte bebeklerde kronik bronşit belirtileri;

- Vücut ısısında artış,

- İlk zamanlarda kuru ve kısa, sık öksürük,

- Hızlı ve hırıltılı şekilde solunum,

- Nefes verirken ıslık sesi,

- Solunum problemi,

- Dudak ve tırnakların maviye boyanması,

- İştahsızlık,

- Kusma,

- Öksürük ile gelen mide bulantısı,

Bu gibi durumlar bebeklerde ve çocuklarda bronşit belirtisini açık şekilde gösterir. Tabii mutlaka kronik olarak ortaya bu belirtiler için kesin tanı konusunda doktora başvurulmalıdır. Böylece erken zamanda yapılan teşhis ile beraber bebekler için hızlı şekilde tedavi gerçekleşir.

Bronşit tedavisi tasıl yapılır?

Eğer bebek şiddetli bir öksürüğe tutulmuş ise ve bu durum 3 günden fazla sürdüyse, yapılması gereken hemen uzman doktora başvurmaktır. Mide bulantısı ile bebek solunum zorluğu çekiyorsa doktor kontrolü altında bebek hastaneye yatırılabilir. Tedavi için bronşit konusunda ele alınan bazı farklı yöntemler bulunmaktadır.

- Solunumu rahatlatmak için oksijen ve damar içerisine sıvı verilir.

- Öksürük sorununun ortadan kalkabilmesi için semptomatik tedavi ele alınır.

- Bazı durumlar için antibiyotik tedavisi söz konusudur.

Özellikle bronşit üzerinden astım olma durumu yaşanmaması için mutlaka zamanında tedavi büyük öneme sahiptir.

Bebeklerde bronşit hastalığında neler yapılmalıdır?

Öncelikle bebeklerde bronşit ortaya çıktığı zaman belirtiler dikkatli şekilde okunmalıdır. Genelde 3 günden fazla bu sorun ortaya çıkıyorsa kronik hale geldiği anlaşılır. O zaman yapılması gereken hemen erken tanı ve teşhis üzerinden tedavi için doktora başvurulmasıdır.