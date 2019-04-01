Broken Blade’li TSM, LCS’te oynadığı çeyrek final maçında rakibi FOX’u 3-1 yenerek adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Temsilcimiz yine formundaydı.

bo5 formatında oynanan serinin ilk maçını FOX ekibi kazandı. Ancak diğer karşılaşmalarda TSM rakibine karşı büyük üstünlük kurdu ve kalan üç maçı kazanarak adını finale yazdırdı. Temsilcimiz Broken Blade, seride Jax, Vladimir ve iki kere Hecarim oynadı. 4 maçta da iyi performans sergileyen Sergen, takımının başarısında önemli bir rol oynadı.

Ekipte ayrıca ormancı Akaadian da iyi bir performans sergiledi. Lig boyunca zaman zaman hatalı oyunlarıyla da eleştirilerin odağı haline gelen ormancı, çeyrek final serisindeki maçlarda sürekli ilk kanları alarak ve başarılı baskınlar yaparak hem takımı için önemli bir rol oynadı hem de performansıyla tüm eleştirilere cevap verdi. (Playerbros)