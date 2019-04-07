Broken Blade, TSM ile LCS Finalleri’nde!

Temsilcimiz seri boyunca güzel bir performans sergilemeyi başardı. Rakibine karşı seri boyunca genel olarak koridor üstünlüğünü elinde tutan Sergen, maçları kazanmaya başladıktan sonra skora da etki yapmayı başardı.

Cloud9 galibiyetiyle beraber temsilcimiz LCS’teki ilk sezonunda finale yükselmeyi başarmış oldu. Ayrıca yine ana bölgede finale yükselmeyi başaran ilk Türk oyuncu olarak adını yazdırmış durumda.

TSM geri döndü!

2018 yılında kurulduğu günden bu yana ilk defa bir LCS play-off’larına katılamayan ekip, taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bunun üzerinden bir yıl geçti ve ekip adını yeniden finale yazdırmayı başardı. Şimdi TSM taraftarlarından daha mutlusu yok.

Kazananı 5. maç belirledi!

Finale yükselen ekibi seride 5. maç belirledi. Uzun, yorucu ama bir o kadar da heyecanlı maçlar izleten Cloud9 ve TSM serisi, ilginç şampiyon seçimlerine de sahne oldu. Maçtan sonra Cloud9’ın eski destek oyuncusu Smoothie bir açıklama yaparak, “Cloud9’dan ayrıldığımdan bu yana onlara karşı bir oyun kazandığımı sanmıyorum. Bu yüzden onları play-off’lardan çıkarmak çok hoş.” dedi.

TSM’in üç galibiyetinde kitle kontrolü olan destek şampiyonları oynayan Smoothie, iyi performansıyla göz doldurdu. Özellikle TSM’in galip geldiği karşılaşmalarda Alistar, Galio ve Braum oynayarak takım arkadaşlarını rakiplerinden korumayı başardı.

Cloud9 maçında en değerli oyuncu Bjergsen!

Bjergsen seride gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettirdi. Özellikle TSM’in geri dönmeye başladığında Akali performansı çok konuşulan isim, günün sonunda MVP ödülünü de almayı başardı. Tecrübeli oyuncu ödülü aldıktan sonra şu açıklamayı yaptı; “Tecrübeli olduğum için takım arkadaşlarımı rahat hissettirmek ve oyunlarını oynamaya hazır hissetmelerini sağlamak zorundayım gibi hissediyorum.” (Playerbros)