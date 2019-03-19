Broken Blade: “Çok fazla çalıştım, biraz da şans vardı diyebilirim”

Türkiye’de -yemek haricinde- en çok, eski takım arkadaşı Closer’ı özlediğini söyleyen Broken Blade, başarısının temeli içinse şöyle söylüyor: “Çok fazla çalıştım, biraz şans da vardı diyebilirim”. 1.64 boyunda olduğunu söyleyen oyuncu, dünyanın en çok tanınan ekiplerinden birinde, henüz 19 yaşındayken forma giyiyor.

TSM’de en çok zorlandığı konunun antrenman saatleri olduğunu söyleyen Broken, “Gerçekten çok fazla antrenman yapıyoruz” diyor. Ayrıca Riven konusunda da epey iyi olduğu bilinen yıldız oyuncumuz, Riven için bir de kombo önerdi: E-R-F-AA-W-Q. (Playerbros)