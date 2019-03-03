TSM ile FOX arasında oynanan maçta FOX ekibi maçı oldukça önde götürdü. Tüm ejderleri almayı başaran FOX, skorda da TSM’in sürekli önündeydi. Ancak TSM’in makro oyunu sayesinde altın farkının bir türlü açılmaması TSM’i maçta tuttu. Skor yerine global görevlere odaklanan TSM, bunun da meyvesini maçtan kopmayarak topladı.

Daha sonra sahneye Broken Blade çıktı. Neredeyse hiçbir takım savaşında takımıyla beraber olmayan BB, maç boyunca ayrık ittirme yaptı. Bu ayrık ittirmeyle beraber maç sonunda TSM kulelerde 11-4 üstündü. Öte yandan temsilcimiz Ryze ile beraber ayrık ittirme konusunda oldukça başarılı oldu. Bir kere backdoor yapmaya çok yaklaşan temsilcimiz, FOX’un engellemesiyle karşılaştı. TSM’in bu oyununa cevap veremeyen FOX ise sürekli takım savaşı çıkartmaya çalıştı. Son olarak takımı Kadim Ejderha almaya çalışırken Bjergsen ayrık ittirmeye destek oyuncuları Smoothie ile gitti. Bu da oyunun sonunu getirdi. TSM maçı izleyenlerin hiçbir şans vermemesine rağmen BB’nin ayrık ittirmesi sayesinde kazandı. (Playerbros)