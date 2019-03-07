Brock Motum: Baştan sona kadar savaşmaya hazır olmalıyız

THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında yarın Barcelona Lassa’yı konuk edecek Anadolu Efes’in Avustralyalı basketbolcusu Brock Motum çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Play-off’lara en az dördüncü sıradan yükselmek istiyoruz. Barcelona Lassa, son dönemde çok iyi basketbol oynuyor. Maçın başından sonuna kadar savaşmaya hazır olmalıyız ve 40 dakika boyunca sert basketbol oynamalıyız. Müthiş taraftarımızın her zamanki gibi bize destek olarak ekstra enerji vermesine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

AA