Dünyaca ünlü pop star Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. 38 yaşındaki şarkıcı Usain Bolt'un 100 metre rekorunu 4 saniye geliştirdiğini öne sürdü.

Instagram'dan bir paylaşım yapan şarkıcı, 5.97 saniyede 100 metreyi koştuğunu belirterek büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Spears paylaşımında, "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım" ifadelerini de kullandı. Şarkıcının sevenleri, Spears'ın video ile bunu kanıtlamasını istedikleri yönünde mesajlar attı.

Jamaikalı koşucu Usain Bolt, 2009 yılında 100 metreyi 9.58 ile koşarak dünya rekoru kırmıştı. (Milliyet)