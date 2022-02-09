Bristol City – Reading maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde son 3 maçını deplasmanda oynayan Bristol City, bu maçlarda sadece 1 puan çıkartabildi. Gol yollarında zorlanmayan ev sahibi ekip, kalesini gole kapatmakta zorluk çekiyor. Son 5 resmi maçta kalelerinde tam 15 gol gördü.

Reading düşme hattının nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Son 5 maçta puan çıkartamayan Reading, bu maçların 3’ünde gol dahi bulamadı.

Uzun bir aradan sonra taraftarı önünde maça çıkacak olan ev sahibi takım, zor günler geçiren Reading karşısında puan ya da puanlar alması muhtemel.