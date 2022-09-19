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Brighton'da Roberto De Zerbi dönemi! 4 yıllık anlaşma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Chelsea'nin başına geçen Graham Potter'ın yerine yeni teknik direktörünü buldu. Kulüpten yapılan açıklamada en son Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Roberto De Zerbi ile anlaşma sağlandığı ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

19 Eylül 2022, Pazartesi 22:34 Son Güncelleme:
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Brighton'da Roberto De Zerbi dönemi! 4 yıllık anlaşma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Chelsea'nin başına geçen Graham Potter'ın yerine yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüpten yapılan açıklamada en son Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Roberto De Zerbi ile anlaşma sağlandığı ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

30 maçta görev aldı

Mayıs 2021'de Shakhtar Donetsk'in başına geçen Roberto De Zerbi, kulüp tarihinin 34. teknik direktörü olurken, Ukrayna ekibinin başında 20 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik işle 2.17 puan ortalaması tutturmuştu.

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