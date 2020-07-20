Brighton - Newcastle United maç sonucu: 0-0

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton&Hove Albion, bugün sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Graham Potter yönetiminde çıktığı son 5 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden Brighton, Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United'a da takıldı. Rakibini devirip bir nebze de olsa rahatlamak isteyen Brighton, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından 38 puana yükselen bb, maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı. 44 puanlı Newcastle ise 13. basamakta kendisine yer buldu.

Brighton - Newcastle United ilk 11'ler:

Brighton: Ryan, Lamptey, Dunk, Webster, Burn, Bissouma, Stephens, Gross, Mooy, Trossard, Maupay

Newcastle United: Dubravka, Manquillo, Krafth, Fernandez, Rose, Shelvey, Bentaleb, Ritchie, Almiron, Saint-Maximin, Gayle