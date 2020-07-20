Brighton - Newcastle United (CANLI İZLE)

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton&Hove Albion, bugün sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.

Graham Potter yönetiminde çıktığı son 5 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden Brighton, Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United'ı devirip bir nebze de olsa rahatlamak istiyor.

Karşılaşma öncesi ev sahibi ekip Brighton 37 puanla 16. sırada yer alırken, Newcastle United 43 puanla 13. sırada bulunuyor.

Brighton - Newcastle United ilk 11'ler:

Brighton: Ryan, Lamptey, Dunk, Webster, Burn, Bissouma, Stephens, Gross, Mooy, Trossard, Maupay

Newcastle United: Dubravka, Manquillo, Krafth, Fernandez, Rose, Shelvey, Bentaleb, Ritchie, Almiron, Saint-Maximin, Gayle