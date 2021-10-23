Brighton-Manchester City maç sonucu: 1-4

Bu sezon Premier Lig'de özellikle savunması ile ön plana çıkan ve Manchester City ile karşılaştığı maça kadar yalnızca 5 gol yiyen Brighton sahadan 4-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Maçta perdeyi İlkay Gündoğan açtı. Başarılı futbolcu 13. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. 28. ve 31. dakikalarda ise sahneye İngiliz genç yetenek Phil Foden çıktı. Genç futbolcu takımını 3-0 öne geçiren golleri atmayı başardı. Manchester City devre arasına 3 farklı üstünlük ile girmeyi başardı. 2. yarının 81. dakikasında Brighton penaltıdan Allister ile farkı 2'ye indirmiş olsa da maçın uzatma bölümünde Mahrez karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü ağlara gönderdi. Manchester City sahadan 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 20'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Brighton ise 15 puanda kaldı.



