Brighton - Leicester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Lig’de Leicester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion’ı 2-0 yenerek üst üste 5. maçını kazandı.

Ligin 13. hafta maçında Leicester City, Brighton & Hove Albion’ın konuğu oldu.

Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika forma giydiği maçta konuk ekip, 64. dakikada Ayoze Perez ve 82. dakikada Jamie Vardy’nin penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 29’a çıkaran Leicester City ligdeki ikinciliğini devam ettirirken, ev sahibi takım 15 puanda kaldı.

Çağlar Söyüncü'nün başarılı performansıyla ön plana çıktığı Leicester, son 4 maçında kalesini gole kapatmış durumda. Toplam 13 maçta da kalesinde gördüğü 8 gol ile Premier Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.