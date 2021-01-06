Süper Lig'de şampiyonluk için ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini İngiltere'den yapıyor. Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Daily Record, Celtic'in transfer etmek istediği oyuncu için Fenerbahçe'nin son noktaya geldiğini aktarmıştı ki Glasgow Live, Celtic'in transferden vazgeçmek durumunda kaldığını çünkü oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Bugün ise oyuncudan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. 23 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından Sarı Lacivertli kulübü takibe aldı.

Kısa sürede takipten çıktı

Bu hamlenin ardından taraftarlar genç oyuncunun hesabına yorumlar yağdırdı. Ancak bu haberin ortaya çıkmasının ardından Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'yi takipten çıktı.