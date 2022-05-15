Bright Osayi-Samuel: Kendimi sağ bekte daha rahat hissediyorum

Süper Lig 'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe 'de Bright Osayi-Samuel, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne gitmenin kendileri için ana hedef olduğunu aktaran Nijeryalı oyuncu, kendisini sağ bekte daha rahat hissettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Orada daha fazla boşluk buluyorum'

''Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar, bugün de bu maçı kazanmak istiyorduk. Ben de birkaç net pozisyona girdim ancak değerlendiremedim. Beraberlikle ayrıldık. Hocamız da demişti ki, ‘Tabii ki kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımız zamanda kaybetmemeliyiz.’ Bugün de böyle oldu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne gitmek bizim için ana hedef. Kendimi sağ bek pozisyonunda daha rahat hissediyorum. Orada daha fazla boşluk buluyorum. İrfan ve Rossi ile bağlantı yapma imkanı buluyorum ama hocamız beni nerede oynatırsa oynatsın asla bundan şikayette bulunmam.''







