Bright Osayi Samuel: İyi bir maç çıkarttık

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Kayserispor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe 'de İngiliz oyuncu Bright Osayi Samuel çok üzgündü.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla bir şey söyleyemiyorum sonuçla ilgili. Açıkçası iyi bir maç çıkartıp, iyi mücadele ettik. Pozisyonlar bulduk fakat problemimiz topu ağlarla buluşturamamaktı. Hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı. Önümüzde daha çok maç var. Söyleyebileceklerim bunlar" dedi.