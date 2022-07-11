Bright Osayi-Samuel: Bugün herkes iyi bir günündeydi

Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde son provasını Hull City ile yapan Fenerbahçe , mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekinin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV'ye konuşan Bright Osayi-Samuel maçı değerlendirerek, "Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hocamız uygulamak istediği fikirleri kafamıza aşılıyor. Biz de bunları sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu yaptık. Takım önde baskıda çok iyiydi, çok fazla top kaptık. Yapmamız gereken bunları daha fazla gole çevirebilmek. Bugün herkes iyi bir günündeydi." dedi.

"Çok zorlu antrenmanlar yapıyoruz"

Yeni sezon çalışmalarıyla ilgiliyse Osayi Samuel, "Çok zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Hocamız bizi çok zorluyor ama bunu da tabii ki iyi bir sebepten dolayı yapıyor. Zorlu antrenmanlarımızda takımca biliyoruz ki daha iyiye gitmemiz için elimizden gelenin en iyisini vermemiz gerekiyor. Maç maç daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Şahsi olarak da kendimi her geçen gün daha güçlü hissediyorum. Kiev’e karşı oynayacağımız büyük maç hem bizler için hem de taraftarlarımız için önemli. Gelişerek devam etmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.



