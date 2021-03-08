Bright Osayi-Samuel: Attığım gol bana bugün güven kattı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Samuel, ''Kişisel olarak bugün gol attığım için çok mutlu hissediyorum. Her çıktığım maçta ciddi bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Attığım gol, bana bugün güven kattı. Daha fazlasının geleceğini düşünüyorum.'' dedi.

'Maçı ne kadar istediğimizi göstermiş olduk'

Takım olarak galibiyeti istediklerinin altını çizen yıldız oyuncu, ''Takım olarak da bugün iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Takım olarak maçı ne kadar istediğimizi göstermiş olduk. Bir sonraki maçta daha iyi bir performansla bu şekilde devam etmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.















