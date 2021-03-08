MENÜ

Bright Osayi-Samuel: Attığım gol bana bugün güven kattı

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Konyaspor ağlarına bırakan Bright Osayi-Samuel, ''Attığım gol bana bugün güven kattı. Daha fazlasının geleceğini düşünüyorum.'' dedi.

08 Mart 2021, Pazartesi 21:20 Son Güncelleme:
- A +
Bright Osayi-Samuel: Attığım gol bana bugün güven kattı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Samuel, ''Kişisel olarak bugün gol attığım için çok mutlu hissediyorum. Her çıktığım maçta ciddi bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Attığım gol, bana bugün güven kattı. Daha fazlasının geleceğini düşünüyorum.'' dedi.

'Maçı ne kadar istediğimizi göstermiş olduk'

Takım olarak galibiyeti istediklerinin altını çizen yıldız oyuncu, ''Takım olarak da bugün iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Takım olarak maçı ne kadar istediğimizi göstermiş olduk. Bir sonraki maçta daha iyi bir performansla bu şekilde devam etmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mert Hakan Yandaş: 'Buradayız' deme fırsatımız oldu





YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...