Beşiktaş 'tan transfer olduğu Rangers'ta şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibinin efsanesi Brian Laudrup da değerlendirmelerde bulundu. Futbolculuk kariyerinin en uzun dönemini Rangers'ta geçiren Danimarkalı eski yıldız, Rıdvan Yılmaz'ın şu ana kadar sergilediği performans ve az şans bulmasından yola çıkarak transfere ilişkin şüphelerini dile getirdi.

Daily Mail'in İskoçya versiyonunda değerlendirmelerini paylaşan Laudrup, "Rıdvan Yılmaz gelecek için mi imza attı? Henüz Rangers için oynamaya hazır değil mi? Beşiktaş'taki geçmişi ve gelmeden önce edindiği deneyim göz önüne alınarak gerçekten büyük bir imza gibi görünen bu imza sonrasında bu kadar az etki yaratmasını kafa karıştırıcı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Menajer Van Bronchorst'un yeni transferler konusundaki bakış açısının da şüpheler yarattığını aktaran Danimarkalı efsane, "Kulüp kötü keşif yapmış olabilir mi? Yoksa Van Bronckhorst transfer dönemine iişkin olumlu sözlerine rağmen gerçekten istediği oyuncuları alamadı mı? Kimin alındığına ilişkin tam kontrol kendisinde miydi? Rangers'ın menajeri şu ana kadarki eylemleriyle bu oyuncuların ya yeterince iyi olmadıklarını ya da yeterince hazır olmadıklarını gösteriyor" dedi.

Rangers'ta yönetimin inancı tam

Van Bronckhorst tarafından yeterince tercih edilmemiş olsa da Rangers'ta yönetimin Rıdvan Yılmaz'a inancı tam. Yeni transferlere ilişkin RangersTV'ye konuşan ikinci başkan John Bennett, "Onları yeterince görmedik ama göreceğiz. Yılmaz gibi genç bir oyuncu aldık. Evet, bu transfer için çok para harcadık ama onu 5 hafta ya da 5 ay için almadık. 5 yıllık sözleşme imzaladık. Onu eleştirmek adına 5 yıl beklemeyeceğim ama 5 hafta sonra da bunu yapmayacağım. Oyuncuları Rangers kariyerlerinin başında neden yargılamamamız gerektiğine dair bir hatırlatma ihtiyacımız varsa daha çok yeni şekilde Calvin Bassey'i gösterebilirim" ifadelerini kullandı.