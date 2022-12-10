Dünya Kupası tüm heyecanı ile devam ediyor. Çeyrek final maçında Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Müsabaka Katar Education City Stadı’nda oynandı. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti.





Uzatmalara giden karşılaşmada iki takım da gol attı ve 1-1 berabere bitti. Seri penaltı atışlarına uzayan karşılaşmayı Hırvatistan, 4-2’lik skor ile kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

NEYMAR AĞLADI

Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından en fazla üzülen isim Neymar oldu. Tecrübeli futbolcu maçın ardından sahanın ortasında uzun süre ağladı. Neymar'ı sakinleştirmeye Luka Modric de gitti.

BREZİLYA'DA TİTE DÖNEMİ SONA ERDİ

2022 Dünya Kupası favorilileri arasında gösterilen Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a mağlup olarak kupaya veda etti. Brezilya, Dünya Kupası maçları için Tite ile anlaşma sağlamıştı. Sambacıların bu mağlubiyeti sonrasında Tite dönemi sona erdi.





Maçın ardından tecrübeli teknik adam açıklamalarda bulundu. Görevine veda ettiğini dile getiren Tite, "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok.

1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarda yenilen Brezilya, bu dev turnuvaya veda eden takım oldu. Mağlubiyet sonrası Brezilyalı taraftarlar sosyal medyadan eleştiriler yağdırdı.





Bunun yanı sıra alınan sonuçtan memnun kalmayan sambacı futbolseverler, yeni teknik direktör arayışlarına medyadan başladı.

JORGE JESUS'A YOĞUN İLGİ

Dünya Kupası'na veda eden Brezilyalı taraftarlar sosyal medyadan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede gündem olan tecrübeli teknik adam için 'Brezilya Milli Takımı'na gel' mesajları atıldı.





GRUP LİDERİ OLARAK SON 16'YA KALDI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu zirvede tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip, 14 puan toplayıp ülke puanına da önemli katkılarda bulundu. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.





29 PUANLA SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Spor Süper Lig 'de müthiş bir performans gösteren ve şu anda lider olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alarak 29 puan topladı.





BREAZİLYALI GAZETECİDEN JESUS TWEETİ

Brezilya'nın elenmesinin ardından Globo'da görev yapan Alvaro Gribel, "Alo Jorge Jesus' tweeti attı.

Gribel'in bu tweeti kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Fenerbahçeli taraftarlardan ise büyük tepki aldı.

Bir süre sonra Gribel yeni bir tweet paylaşarak Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi. Gribel paylaşımında, "Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır" ifadelerine yer verdi.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki en iyi anları