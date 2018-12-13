Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Ersun Yanal isminin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulüp bunun yanı sıra devre arası transferleri için yoğun bir çalışma içerisinde. Birçok mevkiye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de sol bek için düşünülen isimse Atletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki Renan Lodi.

Takımıyla birlikte Copa Sudamericana şampiyonluğu yaşayan Lodi, bu sene ki performansıyla Brezilya'nın en iyi sol bekleri arasında gösterildi.

Renan Lodi transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi ise Serie A devi Juventus... İtalyan ekibi, genç sol beki izletmek üzere scoutlarını Atletico Paranaense'nin Copa Sudamericana'da oynadığı maçlara gönderdiği biliniyor.

Ancak Fenerbahçe Yönetimi, büyük sıkıntılar yaşadığı sol bek bölgesi için Lodi'nin transferini bir an önce bitirmek istiyor.

Yorum - Tolga Kaplan

Çok önemli bir transfer ve yatırım olur!

Altyapısından yetiştiği kulüpte daha önceki 2 sezonda 3-4 maçta süre alabilen Renan Lodi, bu sezon yaptığı çıkışla dünya futbolunun dikkatini çekti.

Sezon başında Fernando Diniz'in teknik direktör olduğu dönemde takımın as sol beki Thiago Carleto'nun gölgesinde kalan Lodi, antrenörün istifası ve Carleto'nun Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad'a satışının ardından takımda forma şansı buldu.

Altyapıda birlikte çalıştığı Tiago Nunes'in geçici olarak teknik direktörlük görevine gelmesiyle Renan Lodi için büyük bir şans doğdu. Tiago Nunes, hiç çekinmeden Lodi'ye formayı verdi. Genç sol bek bulduğu dakikaları çok iyi değerlendirirken, bu sezonki performansıyla Brezilya Ligi'nin en iyi sol beki olarak gösterildi.

Renan Lodi, 20 yaşında olmasına rağmen oyunu okuma ve taktik bilgisi oldukça iyi bir futbolcu. Tipik Brezilyalı sol beklerde olduğu gibi oyunun yalnızca hücum tarafında değil, savunma tarafından da görevlerini aksatmadan yapabiliyor.

Çok hızlı bir oyuncu olan Renan Lodi, topla birlikte mesafe katedebilen, pas alışverişleri oldukça iyi, akıllı hücum bindirmeleriyle dikkat çeken modern bir bek.

Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmesi halinde hem kısa hem uzun vadede çok büyük katkı ve kazançlar elde edeceği bir transfer olur. Ancak oyuncu için Avrupa'da birçok büyük kulübün takipte olduğunu belirtmekte fayda var.