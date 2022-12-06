2022 Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. Grup aşamalarının ardından oynanan son 16 turunda çeyrek finale çıkan takımlar belli olmaya başladı.





Son 16 turunda oynanan mücadelelerden biri de 974 Stadyumu'nda oynanan Brezilya - Güney Kore maçıydı.

BREZİLYA FARKLI KAZANDI

Mücadeleye hızlı başlayan sambacılar, 7. dakikada Vinicus Junior, 13. dakikada penaltıdan Neymar, 29. dakikada Richarlison ve 36. dakikada Paqueta'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Güney Kore'de ikinci yarıda fileleri havalandıran Paik Sueng-Ho skoru belirleyen golü kaydetti.

RICHARLISON'UN GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

29. dakikada attığı golle takımını 3-0 öne geçiren Richarlison, sevincini yaşamak için yedek kulübesinin önündeki Teknik Direktör Tite'ye yöneldi.

25 yaşındaki oyuncu ve Tite birlikte güvercin dansı yaparak golü kutlarken diğer takım arkadaşları da onlara katıldı.





TEPKİ ÇEKTİ

Ricarlison'un bu gol sevincine Tite'nin de katılması tepki çekti. Birçok ülkeden yorumcular Brezilyalı çalıştırıcının bu dansa katılmasını Güney Kore'ye saygısızlık yapıldığı şeklinde yorumladı.

TITE'DEN DANS YORUMU

Brezilya Teknik Direktörü Tite, mücadelenin ardından basın toplantısında konuyla ilgili konuştu. 61 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, "Richarlison maçtan önce, benimle böyle bir gol sevinci yapmak istediğini söyledi.

Ben de bana gösterirse yapacağımı, ancak dikkatli olmamıuz gerektiğini çünkü insanların bunu saygısızlık olarak algılayacağını söyledim" diye konuştu.





Tite ayrıca saygısızlık yaptığı yönündeki yorumlara ise, "Golü kutluyorduk, rakibimize saygısızlık etmiyorduk" şeklinde yanıt verdi.

RICHARLISON'DAN AÇIKLAMA

Brezilya'nın turnuvadaki en önemli gol silahı konumuna gelen Richarlison da maçın ardından konuyla ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "Takım otelinde hocamızla birlikte prova yaptık ve kullanma şansı bulduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Richarlison, Güney Kore formasıyla kendisine rakip arkadaşı Heung-Min Son'u da teselli ederek, "Futbol böyledir. Birimiz kazanacağız, birimiz kaybedeceğiz.

Ona en iyisini diliyorum, çünkü ona Tottenham'da çok ihtiyacımız var" diye konuştu.